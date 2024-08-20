Варди, когда шел на замену, напомнил фанам Тоттенхэма, что он выигрывал АПЛ, а их клуб – нет

Гол Джейми принес домашнюю ничью с лондонским коллективом в 1-м туре АПЛ. На 79-й минуте форварда заменили. Нападающий напомнил поклонникам гостей, что у них до сих пор нет чемпионства.

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Защитнику "Тоттенхэма" Кристиану Ромеро не понравилось такое поведение. Он пытался сделать замечание Варди, но бомбардир "Лестера" отправил его куда подальше.

37-летний футболист забил 137-й мяч в АПЛ в 307 поединках. Джейми находится на 15-й позиции среди лучших голеадоров в истории Премьер-лиги.