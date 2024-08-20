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Вулверхэмптон хочет подписать голкипера Арсенала Аарона Рамсдейла
Об этом сообщает The Athletic
Фото: Getty Images
„Вулверхэмптон“ сделал предложение по подписанию Аарона Рамсдейла из „Арсенала“. В понедельник „волки“ связались со своими коллегами из Премьер-лиги, предложив первоначальную аренду голкипера с правом выкупа летом следующего года. Клуб Хулена Лопетеги также готов покрыть большую часть зарплаты вратаря в рамках потенциальной сделки.
Сообщается, что этот трансфер будет сложно осуществить из-за финансовых вопросов, но они продолжают изучать ситуацию и диалог еще продолжается. Пока непонятно, будет ли участвовать в переговорах резервный защитник „волков“ Дэн Бентли, которого „Арсенал“ пытался подписать в это трансферное окно.
Добавим, что в прошлом сезоне Аарон Рамсдейл отыграл лишь 11 матчей во всех турнирах, из которых 3 лишь провел на ноль.
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