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Арсенал отклонил предложение Ноттингема по трансферу Нкетиа

Англия

Об этом сообщает The Sun

Арсенал отклонил предложение Ноттингема по трансферу Нкетиа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдди Нкетиа находится в центре внимания многих европейских клубов, которые заинтересованы в услугах 25-летнего форварда. Недавно его переход в "Марсель" сорвался, поскольку не удалось договориться о сумме трансфера игрока. Подобная история случилась и с другим клубом.

Сообщается, что "Арсенал" отклонил предложение "Ноттингем Форест" о трансфере Эдди Нкетиа в размере 25 млн фунтов стерлингов плюс доплата. Изначально это выглядело как аренда с правом выкупа игрока, однако лондонцы требуют не менее 30 млн фунтов стерлингов за своего нападающего. Переговоры между клубами в дальнейшем продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Эдди Нкетиа сыграл 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

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Арсенал (Лондон) Ноттингем Форест Эдвард Нкетиа
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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