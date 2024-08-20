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Арсенал отклонил предложение Ноттингема по трансферу Нкетиа
Об этом сообщает The Sun
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Нкетиа находится в центре внимания многих европейских клубов, которые заинтересованы в услугах 25-летнего форварда. Недавно его переход в "Марсель" сорвался, поскольку не удалось договориться о сумме трансфера игрока. Подобная история случилась и с другим клубом.
Сообщается, что "Арсенал" отклонил предложение "Ноттингем Форест" о трансфере Эдди Нкетиа в размере 25 млн фунтов стерлингов плюс доплата. Изначально это выглядело как аренда с правом выкупа игрока, однако лондонцы требуют не менее 30 млн фунтов стерлингов за своего нападающего. Переговоры между клубами в дальнейшем продолжаются.
Добавим, что в прошлом сезоне Эдди Нкетиа сыграл 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.
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