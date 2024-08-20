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Многообещающее возвращение лис в АПЛ. Лестер - Тоттенхэм 1:1. Видео голов и обзор матча
Лестер - Тоттенхэм ⋉ {1:1} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ {19.08.2024} ⋇ {АПЛ} на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" не смог обыграть "Лестер" в первом туре чемпионата Англии.
В первом тайме счёт в игре открыл защитник "шпор" Педро Порро, а во второй половине встречи паритет восстановил 37-летний форвард "лис" Джейми Варди.
Напомним, в прошлом сезоне "Лестер" занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в АПЛ.
АПЛ, 1-й тур
Лестер. "Кинг Пауэр"
"Лестер" — "Тоттенхэм" 1:1
Голы: Варди 58 — Порро 29
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