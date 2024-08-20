Многообещающее возвращение лис в АПЛ. Лестер - Тоттенхэм 1:1. Видео голов и обзор матча

"Тоттенхэм" не смог обыграть "Лестер" в первом туре чемпионата Англии.

В первом тайме счёт в игре открыл защитник "шпор" Педро Порро, а во второй половине встречи паритет восстановил 37-летний форвард "лис" Джейми Варди.

Напомним, в прошлом сезоне "Лестер" занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в АПЛ.

АПЛ, 1-й тур

Лестер. "Кинг Пауэр"

"Лестер" — "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Варди 58 — Порро 29