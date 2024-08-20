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К защитникам Манчестер Сити проявляет интерес саудовский Аль-Хиляль

Англия

Об этом сообщает The Guardian

К защитникам Манчестер Сити проявляет интерес саудовский Аль-Хиляль

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Хиляль" продолжает прочесывать рынок во время летнего трансферного окна. Клуб ищет правого защитника на замену Сауду Абдулхамиду, который вызвал интерес со стороны "Реймса" и "Ромы".

Сообщается, что защитники «Манчестер Сити» Кайл Уокер и Жоау Канселу вошли в шорт-лист игроков, которые могли бы усилить "Аль-Хиляль" в обороне. Гвардиола не заинтересован в продаже опытного англичанина, зато уход португальца устроил бы все стороны.

Добавим, что в прошлом сезоне Кайл Уокер провел 47 матчей и отметился 5 ассистами, а Жоау Канселу в аренде в "Барселоне" отыграл 42 поединка (4 гола и 5 ассистов).

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Кайл Уокер Манчестер Сити Жоау Канселу Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Гресь
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