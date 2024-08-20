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К защитникам Манчестер Сити проявляет интерес саудовский Аль-Хиляль
Об этом сообщает The Guardian
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" продолжает прочесывать рынок во время летнего трансферного окна. Клуб ищет правого защитника на замену Сауду Абдулхамиду, который вызвал интерес со стороны "Реймса" и "Ромы".
Сообщается, что защитники «Манчестер Сити» Кайл Уокер и Жоау Канселу вошли в шорт-лист игроков, которые могли бы усилить "Аль-Хиляль" в обороне. Гвардиола не заинтересован в продаже опытного англичанина, зато уход португальца устроил бы все стороны.
Добавим, что в прошлом сезоне Кайл Уокер провел 47 матчей и отметился 5 ассистами, а Жоау Канселу в аренде в "Барселоне" отыграл 42 поединка (4 гола и 5 ассистов).
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