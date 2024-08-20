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Вулверхэмптон хочет приобрести защитника Шеффилд Юнайтед
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гари О'Нил стремится пополнить свой состав до конца трансферного окна. В частности тренер "волков" заинтересован в укреплении позиций в центре защиты.
Сообщается, что "Вулверхэмптон" хочет приобрести Анела Ахмедходжича из "Шеффилд Юнайтед". Руководство клуба считает, что защитник является естественной заменой экс-капитану Максу Килману, который присоединился к "Вест Хэму" в начале трансферного окна.
Добавим, что в прошлом сезоне Анел Ахмедходжич провел 32 матча и отметился 2 забитыми мячами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 млн евро.
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