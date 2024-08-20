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Легенда Лестера Варди забил 75% голов в АПЛ после своего 30-летия

Англия

Необычный путь англичанина

Легенда Лестера Варди забил 75% голов в АПЛ после своего 30-летия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Джейми Варди принёс "Лестеру" ничью в матче первого тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:1).

Этот забитый мяч стал для 37-летнего футболиста 103-м в АПЛ, забитым в возрасте 30+ лет. По этому показателю Джейми занимает первое место в истории турнира, опережая Иана Райта на 10 голов.

В общей сложности 75% своих голов в АПЛ Варди забил уже после преодоления 30-летнего рубежа.

Напомним, Варди выступает за "Лестер" с 2012-го года. За это время Джейми завоевал с "лисами" титул чемпиона Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Чемпионшипа.

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АПЛ статистика Джейми Варди Лестер Сити
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Источник:
Oddspedia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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sergio07 (Запоріжжя)
20.08.2024 в 11:43
Справжній профі! І, наскільки я знаю, справжня Людина
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Комментарии 1
sergio07 (Запоріжжя)
20.08.2024 в 11:43
Справжній профі! І, наскільки я знаю, справжня Людина
Ответить
0
0

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