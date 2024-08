Легенда Лестера Варди забил 75% голов в АПЛ после своего 30-летия

Нападающий Джейми Варди принёс "Лестеру" ничью в матче первого тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:1).

Этот забитый мяч стал для 37-летнего футболиста 103-м в АПЛ, забитым в возрасте 30+ лет. По этому показателю Джейми занимает первое место в истории турнира, опережая Иана Райта на 10 голов.

В общей сложности 75% своих голов в АПЛ Варди забил уже после преодоления 30-летнего рубежа.

Напомним, Варди выступает за "Лестер" с 2012-го года. За это время Джейми завоевал с "лисами" титул чемпиона Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Чемпионшипа.

