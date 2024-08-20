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Легенда Лестера Варди забил 75% голов в АПЛ после своего 30-летия
Необычный путь англичанина
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Джейми Варди принёс "Лестеру" ничью в матче первого тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:1).
Этот забитый мяч стал для 37-летнего футболиста 103-м в АПЛ, забитым в возрасте 30+ лет. По этому показателю Джейми занимает первое место в истории турнира, опережая Иана Райта на 10 голов.
В общей сложности 75% своих голов в АПЛ Варди забил уже после преодоления 30-летнего рубежа.
Напомним, Варди выступает за "Лестер" с 2012-го года. За это время Джейми завоевал с "лисами" титул чемпиона Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Чемпионшипа.
Jamie Vardy has now scored 103 Premier League goals in his 30s—more than any other PL player.— Oddspedia (@oddspedia) August 20, 2024
Ageing like fine wine ????#LCFC pic.twitter.com/QCGJHkcVVK
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