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Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику Тоттенхэма

Англия

Об этом сообщает Express.co.uk

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику Тоттенхэма

Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен

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Джованни Ло Чельсо находится в поиске продолжения своей карьеры, поскольку "Тоттенхэм" не заинтересован больше в его услугах. Анге Постекоглу считает, что аргентинец не соответствует его требованиям, и, имея менее года контракта со "шпорами", 28-летний футболист находится в поле зрения нескольких европейских клубов.

Сообщается, что в услугах полузащитника заинтересованы "Астон Вилла", "Бетис" и "Рома". Аргентинец не спешит с переходом, поскольку он хочет ближе к концу трансферного окна оценить все предложения, которые будут на столе, прежде чем связать себя обязательствами с одним клубом. Представитель МЛС "Шарлотт" также интересовался полузащитником, но игрок предпочитает остаться играть в Европе.

Добавим, что в прошлом сезоне Джованни Ло Чельсо провел 24 матча, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Express.co.uk
Опубликовал: Александр Гресь
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