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Постекоглу: Доминирование на поле - это здорово, но если вы не забиваете - оно бессмысленно

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Есть над чем работать

Постекоглу: Доминирование на поле - это здорово, но если вы не забиваете - оно бессмысленно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу назвал главную проблему своей команды после матча с "Лестером" (1:1) в первом туре английской Премьер-лиги.

"Это проблема, с которой мы столкнулись и в прошлом сезоне, нам нужно продолжать усердно работать и быть немного более беспощадными перед воротами.

Иногда мы принимали плохие решения, несмотря на доминирование на поле. Мы делаем все, чтобы забить голы, но не забили. Доминирование — это здорово, но если вы не забиваете - оно бессмысленно.

Мы должны быть более заряженными в передней трети поля. Быть такими расточительными — это разочаровывает. Нам не хватало инстинкта убийцы. Чтобы добиться результатов, нужно быть намного более безжалостными. Если мы этого не сделаем, мы не получим вознаграждения за наш футбол. Если мы собираемся выйти на новый уровень - это та область, в которой нам нужно совершенствоваться. Мы хотим сократить разрыв с лучшими командами. Выступление игроков в целом было очень хорошим, но нам нужно превратить хорошее выступление в результаты", - приводит слова специалиста The Guardian.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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