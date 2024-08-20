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Стив Купер о ничьей с Тоттенхэмом: Это было достаточно позитивное начало, но мы хотим побеждать

Англия

Самое главное, что лисы уже имеют первые очки в чемпионате

Стив Купер о ничьей с Тоттенхэмом: Это было достаточно позитивное начало, но мы хотим побеждать

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера "Лестер" сыграл дома вничью с "Тоттенхэмом" (1:1) после своего возвращения в Премьер-лигу. Главный тренер "лис" Стив Купер на послематчевой пресс-конференции отметил, что остался очень доволен тем, как его команда отыгралась во втором тайме.

"Мы, безусловно, покидаем поле с более позитивным настроем по завершении матча, чем после перерыва, это точно. В первом тайме мы не выполнили некоторые игровые действия, в этом нет никаких сомнений. Это не то, чем мы хотим быть и кем мы являемся. Мы не правильно играли при владении мячом, это было понятно. Мы показали несколько видеороликов игрокам, и мы все взяли на себя ответственность, а потом, я думаю, вы увидели хорошую игру во втором тайме. Мы все сделали правильно и начали действовать. Мы были хороши для того, чтобы сравнять счет, а также для того, чтобы забить еще один гол. Моя работа заключается в том, чтобы проанализировать первый тайм и сделать выводы из него. Я не буду игнорировать это. Это было довольно позитивное начало, но мы хотим побеждать. За эти годы мы выиграли здесь много игр, и болельщики "Лестера" привыкли к этому, но мы должны это воспроизвести. Это футбольный клуб Премьер-лиги, но мы должны снова стать командой Премьер-лиги - вот наша цель", - заявил Стив Купер.

Добавим, что следующий матч "лисы" проведут 24 августа на выезде против "Фулхэма".

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Лестер Сити Стив Купер
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Источник:
Лестер Сіті
Опубликовал: Александр Гресь
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