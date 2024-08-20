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Не Роналду. FourFourTwo назвал лучшего вингера АПЛ в истории
Тяжёлый выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших вингеров в истории английской Премьер-лиги.
Первое место в списке занял игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах. Компанию египтянину в топ-3 составили Криштиану Роналду и Сон Хын Мин.
Топ-20 лучших вингеров в истории АПЛ по версии FourFourTwo:
- 1. Мохамед Салах ("Ливерпуль", "Челси").
- 2. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед").
- 3. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").
- 4. Эден Азар ("Челси").
- 5. Садьо Мане ("Саутгемптон", "Ливерпуль").
- 6. Гарет Бэйл ("Саутгемптон", "Тоттенхэм").
- 7. Робер Пирес ("Арсенал", "Астон Вилла").
- 8. Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед").
- 9. Рияд Марез ("Лестер", "Манчестер Сити").
- 10. Дэвид Бекхэм ("Манчестер Юнайтед").
- 11. Рахим Стерлинг ("Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити").
- 12. Давид Жинола ("Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Эвертон").
- 13. Фредрик Юнгберг ("Арсенал", "Вест Хэм").
- 14. Джон Барнс ("Ливерпуль", "Ньюкасл", "Чарльтон").
- 15. Алексис Санчес ("Арсенал", "Манчестер Юнайтед").
- 16. Стив Макманаман ("Ливерпуль", "Манчестер Сити").
- 17. Марк Овермарс ("Арсенал").
- 18. Филип Фоден ("Манчестер Сити").
- 19. Харри Кьюэлл ("Лидс", "Ливерпуль").
- 20. Лерой Сане ("Манчестер Сити").
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Источник:FFT
Опубликовал: Александр Бураков
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