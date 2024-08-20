"Святые" ищут нового вратаря, поскольку Гэвин Базуну выбыл из-за длительной травмы ахиллова сухожилия. Алекс Маккарти сыграл в первом туре Премьер-лиги против "Ньюкасла" и допустил серьезную ошибку, которая привела к победному голу "сорок", поэтому главный тренер Рассел Мартин заинтересован в другом вратаре.

Сообщается, что "Саутгемптон" проявляет интерес к голкиперу "Брайтона" Джейсону Стилу. 34-летний английский игрок может быть готов к переходу, поскольку он вряд ли будет первым номером "чаек" в этом сезоне. Ожидается, что он потеряет свое место в воротах, когда голландец Барт Вербрюгген вернется после травмы.

Добавим, что Джейсон Стил в прошлом сезоне провел 23 матча, из которых лишь 4 он отстоял на ноль, пропустив в общей сложности 44 гола.