Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгемптон проявляет интерес к голкиперу Брайтона
Об этом сообщает talkSPORT
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Святые" ищут нового вратаря, поскольку Гэвин Базуну выбыл из-за длительной травмы ахиллова сухожилия. Алекс Маккарти сыграл в первом туре Премьер-лиги против "Ньюкасла" и допустил серьезную ошибку, которая привела к победному голу "сорок", поэтому главный тренер Рассел Мартин заинтересован в другом вратаре.
Сообщается, что "Саутгемптон" проявляет интерес к голкиперу "Брайтона" Джейсону Стилу. 34-летний английский игрок может быть готов к переходу, поскольку он вряд ли будет первым номером "чаек" в этом сезоне. Ожидается, что он потеряет свое место в воротах, когда голландец Барт Вербрюгген вернется после травмы.
Добавим, что Джейсон Стил в прошлом сезоне провел 23 матча, из которых лишь 4 он отстоял на ноль, пропустив в общей сложности 44 гола.
Популярное сейчас
- Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Шапаренко
- Вингер Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины - СМИ
- Экс-полузащитник Днепра: Я готов был заняться клубом. Но мне так никто не перезвонил
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- Не играл с 2020 года. Бывший защитник Динамо нашел новый клуб
- У Герреро возник конфликт с главным тренером Зари