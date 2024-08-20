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Ливерпуль близок к подписанию голкипера сборной Грузии

Англия

Переговоры между клубами находятся на финальном этапе

Ливерпуль близок к подписанию голкипера сборной Грузии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" активно работает над трансфером голкипера сборной Грузии и "Валенсии" Георгием Мамардашвили.

По информации Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на финальном этапе. Ожидается, что сумма трансфера составит более 30 миллионов евро с дополнительными бонусами. Сам футболист останется в "Валенсии" на следующий сезон на правах аренды.

Переход должен состояться в июне 2025 года.

Георгий в прошлом сезоне провел 37 поединков, в которых пропустил 41 мяч; 13 матчей отыграл на ноль.

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Ливерпуль Георгий Мамардашвили Валенсия
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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