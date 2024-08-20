Бернли заинтересовался хавбеком Манчестер Юнайтед

"Бернли" проявил интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Ганнибалу Межбри.

"Бернли" хотят арендовать игрока с обязательным выкупом. Сейчас переговоры между клубами продолжаются, но стороны еще не пришли к согласию по условиям трансфера.

Межбри во второй половине прошлого сезона выступал за "Севилью" на правах аренды. 21-летний футболист сыграл за испанскую команду 6 матчей.