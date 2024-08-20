Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бернли заинтересовался хавбеком Манчестер Юнайтед
Межбри может сменить
Фото: manutdnews
"Бернли" проявил интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Ганнибалу Межбри.
"Бернли" хотят арендовать игрока с обязательным выкупом. Сейчас переговоры между клубами продолжаются, но стороны еще не пришли к согласию по условиям трансфера.
Межбри во второй половине прошлого сезона выступал за "Севилью" на правах аренды. 21-летний футболист сыграл за испанскую команду 6 матчей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вингер Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины - СМИ
- Экс-полузащитник Днепра: Я готов был заняться клубом. Но мне так никто не перезвонил
- Калитвинцев будет играть в Первой лиге, УАФ проверит матч Металлиста 1925. Главные новости за 19 августа
- Зинченко меняет игровой номер, но теряет позиции. У Калафьори украинец не выиграет конкуренцию
- Усик признался, за какой европейский топ-клуб болел с детства
- Стало известно, кто в АПЛ предложил за Цыганкова 30 млн евро
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн