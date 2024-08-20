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Эвертон отклонил предложение Марселя по трансферу форварда

Англия

Ирисок не устраивает предложение французского клуба

Эвертон отклонил предложение Марселя по трансферу форварда

Фото: evertonfc.com

Новина українською

"Эвертон" отклонил предложение "Марселя" по трансферу нападающего Нила Мопе. Об этом сообщает издание The Athletic.

Французский клуб рассматривал 28-летнего форварда как потенциальную замену травмированному Фарису Мумбаньи. "Марсель" предлагал годичную аренду футболиста с опцией выкупа.

Однако контракт Мопе с "Эвертоном" действует до июня 2025 года, поэтому "ириски" предпочитают полноценный трансфер или аренду с обязательным выкупом.

Добавим, что Нил в прошлом сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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