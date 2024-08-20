  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Сити отдает в аренду в Нидерланды бразильца, на которого претендовал Шахтер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Сити отдает в аренду в Нидерланды бразильца, на которого претендовал Шахтер

Англия

Парень едет в аренду в Нидерланды

Ман Сити отдает в аренду в Нидерланды бразильца, на которого претендовал Шахтер

Фото: The Sun

Новина українською

Нидерландская "Спарта" из Роттердама договорилась об аренде 21-летнего вингера "Манчестер Сити" Кайки. О переходе будет объявлено в ближайшее время.

Читайте такжеРомано: Шахтёр - один из претендентов на подписание вингера Манчестер Сити

Отмечается, что 21-летний вингер будет играть в Нидерландах на правах аренды, не предусматривающей опции выкупа.

"Манчестер Сити" был готов продать бразильца за 10 миллионов евро, однако желающих выложить такую сумму за игрока, пропустившего весь минувший сезон из-за травмы колена, не нашлось.

Напомним, что бразильцем, когда он еще играл за "Флуминенсе", активно интересовался "Шахтер", но "Сити" выиграл борьбу за парня.

Также уже этим летом некоторые источники писали, что "Шахтер" предпринимает попытки подписать Кайки уже из "Сити", но далее слухов в СМИ дело не зашло.

По теме
yellow-arrow
Гранды АПЛ заинтересовались защитником Ренна
yellow-arrow
Галлахер в среду подпишет контракт с Атлетико - Романо
yellow-arrow
Эвертон отклонил предложение Марселя по трансферу форварда
Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Спарта (Роттердам) Кайки
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
premierleaguebrasil
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости