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Ман Сити отдает в аренду в Нидерланды бразильца, на которого претендовал Шахтер
Парень едет в аренду в Нидерланды
Фото: The Sun
Нидерландская "Спарта" из Роттердама договорилась об аренде 21-летнего вингера "Манчестер Сити" Кайки. О переходе будет объявлено в ближайшее время.
Отмечается, что 21-летний вингер будет играть в Нидерландах на правах аренды, не предусматривающей опции выкупа.
"Манчестер Сити" был готов продать бразильца за 10 миллионов евро, однако желающих выложить такую сумму за игрока, пропустившего весь минувший сезон из-за травмы колена, не нашлось.
Напомним, что бразильцем, когда он еще играл за "Флуминенсе", активно интересовался "Шахтер", но "Сити" выиграл борьбу за парня.
Также уже этим летом некоторые источники писали, что "Шахтер" предпринимает попытки подписать Кайки уже из "Сити", но далее слухов в СМИ дело не зашло.
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