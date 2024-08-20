Гранды АПЛ заинтересовались защитником Ренна

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к 22-летнему защитнику "Ренна" Адриену Трюфферу.

Также не против купить французского футболиста "Вулверхэмптон" и "Ноттингем Форест". Но на каких условиях "Ренн" готов попрощаться со своим игроком, и готов ли он вообще это сделать, пока неизвестно.

У Адриена контракт с "Ренном" рассчитан до 30 июня 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 18 миллионов евро.