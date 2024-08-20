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Гранды АПЛ заинтересовались защитником Ренна

Англия

Трюффер может сменить клуб

Гранды АПЛ заинтересовались защитником Ренна

Фото: Ligue 1

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к 22-летнему защитнику "Ренна" Адриену Трюфферу.

Также не против купить французского футболиста "Вулверхэмптон" и "Ноттингем Форест". Но на каких условиях "Ренн" готов попрощаться со своим игроком, и готов ли он вообще это сделать, пока неизвестно.

У Адриена контракт с "Ренном" рассчитан до 30 июня 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 18 миллионов евро.

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Вулверхэмптон Ноттингем Форест Ренн Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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