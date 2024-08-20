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Галлахер в среду подпишет контракт с Атлетико - Романо
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Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Конор Галлахер в среду официально будет представлен как новый игрок мадридского "Атлетико". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, футболист уже подписал контракт с испанским клубом до 2029 года и прошел все необходимые медицинские тесты.
Добавим, что за основную команду "синих" Галлахер выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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