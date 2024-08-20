Галлахер в среду подпишет контракт с Атлетико - Романо

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер в среду официально будет представлен как новый игрок мадридского "Атлетико". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, футболист уже подписал контракт с испанским клубом до 2029 года и прошел все необходимые медицинские тесты.

Добавим, что за основную команду "синих" Галлахер выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.