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Галлахер в среду подпишет контракт с Атлетико - Романо

Англия
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Галлахер в среду подпишет контракт с Атлетико - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер в среду официально будет представлен как новый игрок мадридского "Атлетико". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, футболист уже подписал контракт с испанским клубом до 2029 года и прошел все необходимые медицинские тесты.

Добавим, что за основную команду "синих" Галлахер выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах.

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Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Конор Галлахер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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