Вест Хэм вступил в переговоры с ПСЖ по трансферу хавбека

"Вест Хэм" заинтересовался полузащитником "ПСЖ" Карлосом Солером.

Англичане уже вступили в переговоры с игроком и его клубом относительно его возможного трансфера. Параллельно "Вест Хэм" будет работать над продажей некоторых игроков.

Отметим, что в прошлом сезоне Карлос Солер провел 28 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.