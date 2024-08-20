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Вест Хэм вступил в переговоры с ПСЖ по трансферу хавбека
Карлос Солер может перейти в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" заинтересовался полузащитником "ПСЖ" Карлосом Солером.
Англичане уже вступили в переговоры с игроком и его клубом относительно его возможного трансфера. Параллельно "Вест Хэм" будет работать над продажей некоторых игроков.
Отметим, что в прошлом сезоне Карлос Солер провел 28 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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