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Вест Хэм вступил в переговоры с ПСЖ по трансферу хавбека

Англия
Обновлено

Карлос Солер может перейти в АПЛ

Вест Хэм вступил в переговоры с ПСЖ по трансферу хавбека

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" заинтересовался полузащитником "ПСЖ" Карлосом Солером.

Англичане уже вступили в переговоры с игроком и его клубом относительно его возможного трансфера. Параллельно "Вест Хэм" будет работать над продажей некоторых игроков.

Отметим, что в прошлом сезоне Карлос Солер провел 28 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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