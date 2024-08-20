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Байер заинтересовался защитником Ливерпуля

Англия
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Красные готовы продать своего игрока

Байер заинтересовался защитником Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После невероятного предыдущего сезона "Байер" продолжает укреплять состав своей команды.

Как сообщает Sky Sports, руководство немецкого клуба положило глаз на молодого центрального защитника "Ливерпуля" Сеппа ван ден Берга.

"Красные" готовы продать своего игрока за 25 миллионов евро.

Ван ден Берг присоединился к "Ливерпулю" в 2019 году. Футболист в составе первой команды сыграл всего 4 матча, поскольку выступал за другие клубы на правах аренды.

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Байер (Леверкузен) Ливерпуль Сепп Ван ден Берг
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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