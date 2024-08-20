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Байер заинтересовался защитником Ливерпуля
Красные готовы продать своего игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
После невероятного предыдущего сезона "Байер" продолжает укреплять состав своей команды.
Как сообщает Sky Sports, руководство немецкого клуба положило глаз на молодого центрального защитника "Ливерпуля" Сеппа ван ден Берга.
"Красные" готовы продать своего игрока за 25 миллионов евро.
Ван ден Берг присоединился к "Ливерпулю" в 2019 году. Футболист в составе первой команды сыграл всего 4 матча, поскольку выступал за другие клубы на правах аренды.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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