Академия Манчестер Сити продала своего хавбека в Астон Виллу

Полузащитник Кейн Тейлор покидает академию "Манчестер Сити" и присоединяется к составу "Астон Виллы".

Команды не сообщают деталей сделки, но Фабрицио Романо пишет, что "горожане" получили 750 тысяч фунтов стерлингов и сохранили за собой 25% от суммы следующей продажи футболиста.

Welcome to Aston Villa, Kane Taylor!



The midfielder rejoins the club from Manchester City after spending his formative years in the Villa Academy. ???? pic.twitter.com/R4Bu0cW8tc