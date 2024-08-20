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Академия Манчестер Сити продала своего хавбека в Астон Виллу
Официально
The Villa Academy
Полузащитник Кейн Тейлор покидает академию "Манчестер Сити" и присоединяется к составу "Астон Виллы".
Команды не сообщают деталей сделки, но Фабрицио Романо пишет, что "горожане" получили 750 тысяч фунтов стерлингов и сохранили за собой 25% от суммы следующей продажи футболиста.
Welcome to Aston Villa, Kane Taylor!— The Villa Academy (@academyavfc) August 20, 2024
The midfielder rejoins the club from Manchester City after spending his formative years in the Villa Academy. ???? pic.twitter.com/R4Bu0cW8tc
Тейлор за всю свою карьеру сыграл 72 матча, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.
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