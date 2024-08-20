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Академия Манчестер Сити продала своего хавбека в Астон Виллу

Англия
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Официально

Академия Манчестер Сити продала своего хавбека в Астон Виллу

The Villa Academy

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Полузащитник Кейн Тейлор покидает академию "Манчестер Сити" и присоединяется к составу "Астон Виллы".

Команды не сообщают деталей сделки, но Фабрицио Романо пишет, что "горожане" получили 750 тысяч фунтов стерлингов и сохранили за собой 25% от суммы следующей продажи футболиста.

Тейлор за всю свою карьеру сыграл 72 матча, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

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Источник:
The Villa Academy
Опубликовал: Екатерина Власова
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