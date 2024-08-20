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Аталанта вскоре объявит о трансфере защитника из Торино - Инсайдер
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Фото: inter.it
"Аталанта" близка к подписанию защитника "Торино" Рауля Белланови.
Как сообщает Фабрицио Романо, все стороны уже согласовали детали контракта. "Аталанта" заплатит за игрока 20 миллионов евро фиксированной суммы плюс бонусы.
Рауль выступает за "Торино" с лета 2023 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфура 24-летнего итальянца в 15 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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