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Аталанта вскоре объявит о трансфере защитника из Торино - Инсайдер

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Аталанта вскоре объявит о трансфере защитника из Торино - Инсайдер

Фото: inter.it

Новина українською

"Аталанта" близка к подписанию защитника "Торино" Рауля Белланови.

Как сообщает Фабрицио Романо, все стороны уже согласовали детали контракта. "Аталанта" заплатит за игрока 20 миллионов евро фиксированной суммы плюс бонусы.

Рауль выступает за "Торино" с лета 2023 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфура 24-летнего итальянца в 15 миллионов евро.

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Аталанта (Бергамо) Торино Рауль Белланова
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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