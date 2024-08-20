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Манчестер Сити ожидает ответа от Гвардиолы по контракту до Рождества
Будущее наставника Ман Сити пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Сити" хочет как можно быстрее выяснить будущее главного тренера команды Пепа Гвардиолы.
Как сообщает Sky Sports, контракт специалиста заканчивается летом 2025 года, поэтому "горожане" выдвинули дедлайн Гвардиоле. Тренер должен сообщить руководству свое окончательное решение до Рождества.
Пеп работает в "Манчестер Сити" с 2016 года и за это время выиграл с клубом 18 трофеев.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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