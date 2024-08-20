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Манчестер Сити ожидает ответа от Гвардиолы по контракту до Рождества

Англия
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Будущее наставника Ман Сити пока неизвестно

Манчестер Сити ожидает ответа от Гвардиолы по контракту до Рождества

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Сити" хочет как можно быстрее выяснить будущее главного тренера команды Пепа Гвардиолы.

Как сообщает Sky Sports, контракт специалиста заканчивается летом 2025 года, поэтому "горожане" выдвинули дедлайн Гвардиоле. Тренер должен сообщить руководству свое окончательное решение до Рождества.

Пеп работает в "Манчестер Сити" с 2016 года и за это время выиграл с клубом 18 трофеев.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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