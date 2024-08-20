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Ипсвич Таун готов подписать форварда Челси
Уже почти все решено
DeadlineDayLive
"Ипсвич Таун" в летнее трансферное окно планирует подписать нападающего "Челси" Армандо Брою.
Новичок АПЛ договорился с "синими" об аренде игрока, но клубы решили, что в сделку будет включена опция обязательного выкупа. Медицинское обследование для игрока уже запланировано.
Напомним, что Армандо во второй половине сезона 2023/24 выступал за "Фулхэм" на правах аренды.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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