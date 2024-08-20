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Ипсвич Таун готов подписать форварда Челси

Англия
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Уже почти все решено

Ипсвич Таун готов подписать форварда Челси

DeadlineDayLive

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"Ипсвич Таун" в летнее трансферное окно планирует подписать нападающего "Челси" Армандо Брою.

Новичок АПЛ договорился с "синими" об аренде игрока, но клубы решили, что в сделку будет включена опция обязательного выкупа. Медицинское обследование для игрока уже запланировано.

Напомним, что Армандо во второй половине сезона 2023/24 выступал за "Фулхэм" на правах аренды.

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Челси (Лондон) Ипсвич Таун Армандо Броя
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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