Ипсвич Таун готов подписать форварда Челси

"Ипсвич Таун" в летнее трансферное окно планирует подписать нападающего "Челси" Армандо Брою.

Новичок АПЛ договорился с "синими" об аренде игрока, но клубы решили, что в сделку будет включена опция обязательного выкупа. Медицинское обследование для игрока уже запланировано.

Напомним, что Армандо во второй половине сезона 2023/24 выступал за "Фулхэм" на правах аренды.