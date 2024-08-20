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Палмер стал лучшим молодым игроком года по версии PFA

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Лучшим молодым игроком года в Англии стал Коул

Палмер стал лучшим молодым игроком года по версии PFA

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" Коул Палмер стал обладателем престижной награды PFA Young Player of the Year.

Первый сезон 22-летнего англичанина на "Стэмфорд Бридж" стал настоящим прорывом. Палмер отметился 25 голами и 15 результативными передачами в 45 матчах за "синих" во всех турнирах.

Его впечатляющая результативность в Премьер-лиге (22+11 в 33 матчах) также принесла ему ряд личных наград.

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Челси (Лондон) Коул Палмер
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Источник:
Сhelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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