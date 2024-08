Палмер стал лучшим молодым игроком года по версии PFA

Вингер "Челси" Коул Палмер стал обладателем престижной награды PFA Young Player of the Year.

Первый сезон 22-летнего англичанина на "Стэмфорд Бридж" стал настоящим прорывом. Палмер отметился 25 голами и 15 результативными передачами в 45 матчах за "синих" во всех турнирах.

Cole Palmer is the PFA Young Player of the Year. ???? pic.twitter.com/xA1CE0jkaN