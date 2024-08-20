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Палмер стал лучшим молодым игроком года по версии PFA
Лучшим молодым игроком года в Англии стал Коул
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Челси" Коул Палмер стал обладателем престижной награды PFA Young Player of the Year.
Первый сезон 22-летнего англичанина на "Стэмфорд Бридж" стал настоящим прорывом. Палмер отметился 25 голами и 15 результативными передачами в 45 матчах за "синих" во всех турнирах.
Cole Palmer is the PFA Young Player of the Year. ???? pic.twitter.com/xA1CE0jkaN— Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024
Его впечатляющая результативность в Премьер-лиге (22+11 в 33 матчах) также принесла ему ряд личных наград.
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Источник:Сhelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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