Вингер "Манчестер Сити" Фил Фоден стал лучшим игроком года по версии PFA.

"Выиграть эту награду - это что-то очень особенное, и я очень горжусь этим. То, что меня признали коллеги-профессионалы, значит все, и я хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.

Я также хочу выразить особую благодарность Пепу, тренерам "Сити" и всем моим товарищам по команде, поскольку они помогают мне становиться лучше", - сказал игрок.