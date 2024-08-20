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Фоден стал лучшим игроком года по версии PFA

Англия
Обновлено

Выиграть эту награду - это что-то очень особенное (с)

Фоден стал лучшим игроком года по версии PFA

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Манчестер Сити" Фил Фоден стал лучшим игроком года по версии PFA.

"Выиграть эту награду - это что-то очень особенное, и я очень горжусь этим. То, что меня признали коллеги-профессионалы, значит все, и я хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.

Я также хочу выразить особую благодарность Пепу, тренерам "Сити" и всем моим товарищам по команде, поскольку они помогают мне становиться лучше", - сказал игрок.

Фоден в сезоне 2023/24 забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 53 матчах.

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