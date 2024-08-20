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Фоден стал лучшим игроком года по версии PFA
Выиграть эту награду - это что-то очень особенное (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Сити" Фил Фоден стал лучшим игроком года по версии PFA.
"Выиграть эту награду - это что-то очень особенное, и я очень горжусь этим. То, что меня признали коллеги-профессионалы, значит все, и я хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.
Я также хочу выразить особую благодарность Пепу, тренерам "Сити" и всем моим товарищам по команде, поскольку они помогают мне становиться лучше", - сказал игрок.
Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year ???? pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7— Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024
Фоден в сезоне 2023/24 забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 53 матчах.
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