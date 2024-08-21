Саутгемптон приобрел у лиссабонского Спортинга Матеуша Фернандеша

„Святые“ продолжают свою работу на трансферном рынке. „Саутгемптон“ приобрел за 15 млн фунтов стерлингов у лиссабонского „Спортинга“ 20-летнего Матеуша Фернандеша. Контракт полузащитника с новым клубом рассчитан на пять лет.

„Я очень рад быть здесь, это мечта, которая осуществилась - приехать в Англию и играть в Премьер-лиге. По моему мнению, это лучшая лига в мире. Здесь лучшие тренеры, лучшие игроки, лучшие команды. Это хорошо для меня, для моего развития, и я счастлив. Я знаю некоторые вещи о „Саутгемптоне“. Я знаю о городе. Я знаю, что здесь играл Жозе Фонте, Седрик, поэтому я хочу поговорить с ними. Я говорил с менеджером, и он мне очень понравился - его энергия, его ощущения, он очень хорош. Он поговорил со мной, и я очень доволен. Я хочу помочь команде, но я новичок в Англии, поэтому мне также нужна помощь от них! Я хочу помочь команде и наслаждаться Премьер-лигой вместе с ребятами в этом сезоне. Я думаю, что смогу помочь, когда мы владеем мячом, и когда мы не владеем мячом“, - заявил португалец после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Матеуш Фернандеш провел 36 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.