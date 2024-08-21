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Без Палмера. PFA опубликовала символическую сборную сезона АПЛ
5 игроков "Арсенала"
Getty Images/Global Images Ukraine
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) представила символическую сборную АПЛ по итогам сезона 2023/24.
В финальный список вошли:
- Голкипер: Давид Райя ("Арсенал");
- Защитники: Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс (оба – "Арсенал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити");
- – полузащита: Родри ("Манчестер Сити"), Деклан Райс, Мартин Эдегор (оба – "Арсенал");
- – нападение: Эрлинг Холанд, Филип Фоден (оба – "Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").
The PFA Premier League Team of the Year, voted for by the players ⤵️ pic.twitter.com/uuoQ4roT0O— Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024
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Источник:PFA
Опубликовал: Александр Бураков
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