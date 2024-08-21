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Без Палмера. PFA опубликовала символическую сборную сезона АПЛ

Англия

5 игроков "Арсенала"

Без Палмера. PFA опубликовала символическую сборную сезона АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) представила символическую сборную АПЛ по итогам сезона 2023/24.

В финальный список вошли:

  • Голкипер: Давид Райя ("Арсенал");
  • Защитники: Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс (оба – "Арсенал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити");
  • – полузащита: Родри ("Манчестер Сити"), Деклан Райс, Мартин Эдегор (оба – "Арсенал");
  • – нападение: Эрлинг Холанд, Филип Фоден (оба – "Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").
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Источник:
PFA
Опубликовал: Александр Бураков
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