Снова вне состава: Рахим Стерлинг не сыграет в первом еврокубковом матче против Серветта

На днях стартовали соревнования в Премьер-лиге, где "Челси" дома уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:2. Одной из самых обсуждаемых тем было отсутствие в заявке вингера "синих" Рахима Стерлинга. После матча с "горожанами" Мареска сказал, что "хочет" видеть Стерлинга в "Челси", но признал, что не хватает места для всех его игроков, чтобы они могли участвовать в матчах. Похоже, что такая же ситуация постигла игрока и на этот раз.

По информации BBC, Стерлинг не попал в состав лондонцев на первый матч плей-офф Лиги конференций против "Серветта". Защитники Бен Чилвелл, Уэсли Фофана и Тосин Адарабиойо также не попали в список "А" своей команды. Представители Стерлинга отметили в заявлении перед воскресным поражением от "Сити", что они хотят "ясности" относительно будущего игрока в клубе.

Напомним, что 29-летний английский вингер перешел из "Манчестер Сити" в "Челси" за 50 млн фунтов стерлингов в 2022 году. С тех пор за лондонский клуб Стерлинг отыграл 81 матч, где отметился 19 голами и 12 ассистами.