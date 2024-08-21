Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова вне состава: Рахим Стерлинг не сыграет в первом еврокубковом матче против Серветта
Может англичанину, стоит искать другой клуб для продолжения своей карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На днях стартовали соревнования в Премьер-лиге, где "Челси" дома уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:2. Одной из самых обсуждаемых тем было отсутствие в заявке вингера "синих" Рахима Стерлинга. После матча с "горожанами" Мареска сказал, что "хочет" видеть Стерлинга в "Челси", но признал, что не хватает места для всех его игроков, чтобы они могли участвовать в матчах. Похоже, что такая же ситуация постигла игрока и на этот раз.
По информации BBC, Стерлинг не попал в состав лондонцев на первый матч плей-офф Лиги конференций против "Серветта". Защитники Бен Чилвелл, Уэсли Фофана и Тосин Адарабиойо также не попали в список "А" своей команды. Представители Стерлинга отметили в заявлении перед воскресным поражением от "Сити", что они хотят "ясности" относительно будущего игрока в клубе.
Напомним, что 29-летний английский вингер перешел из "Манчестер Сити" в "Челси" за 50 млн фунтов стерлингов в 2022 году. С тех пор за лондонский клуб Стерлинг отыграл 81 матч, где отметился 19 голами и 12 ассистами.
Популярное сейчас
- Нефтчи Григорчука отказался подписать экс-нападающего Манчестер Сити и Интера
- Известно, кто покажет матч Кривбасс - Бетис в плей-офф раунде Лиги конференций
- Динамо - Зальцбург. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на 21.08.2024
- АПЛ. Челси – Манчестер Сити 0:2. Борьба была от обоих, но результат – только для гостей
- Ярмоленко и Буяльский забивали в 12-ти сезонах УПЛ. Рекорд принадлежит Гладкому
- У Кулача появился вариант продолжения карьеры в Первой лиге