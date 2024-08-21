Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Два года назад американский бизнесмен и новый владелец "Челси" Тодд Боули объявил курс на тотальное омоложение клуба. Он вместе со своей командой решил, что успешная в американском баскетболе модель с закупкой молодых игроков будет работать и в футболе. Это привело к тому, что футболисты, которые доказали свой уровень, часто покидают команду, а на их место набирают ребят с минимальным опытом. В результате таких "талантов" набрали столько, что даже болельщики клуба не успевают запомнить новые имена. Что тут скажешь, если в составе "аристократов" уже более 40 футболистов на данный момент. Сегодня попробуем разобраться во всех главных проблемах лондонского клуба и, само собой, обсудим шансы Михаила Мудрика на то, чтобы стабильно попадать в основную обойму в этом сезоне.

Восемь вратарей - новый мем

Сегодня мы не будем подробно останавливаться на том, что заявка "Челси" катастрофически переполнена ненужными игроками, которых клуб все равно продолжает подписывать чуть ли не каждую неделю. Все это очевидно и так, а мемы о четырехэтажном автобусе "лондонцев" уже выглядят немного заезженными. Однако мы не можем обойти историю с вратарями, которая вызывает не столько удивление, как иронию...

На прошлой неделе сразу несколько авторитетных инсайдеров (в том числе и Фабрицио Романо) подтвердили, что "Челси" находится на финальной стадии подписания вратаря Майка Пендерса из "Генка". И все бы ничего, но это будет уже восьмой вратарь в заявке "синих". Особенно странно это выглядело на фоне того, что не так давно клуб выкупил из "Вильярреала" Филипа Йоргенсена.

В "Твиттере" на днях даже набрал популярность пост одного из фанатов "синих", который вспомнил, как Жозе Моуринью когда-то сказал: "Дайте мне 11 Аспиликует, и я снова возьму ЛЧ".

После этой цитаты болельщик тонко сравнил с ней нынешний менеджмент "Челси" и предположил, что логика у клуба сейчас следующая: "Дайте нам 11 вратарей, и мы точно не пропустим". Если это действительно так, то осталось взять еще троих.

После нас хоть потоп: Как Челси влезает в нормы по финансовому фэйр-плею

У вас, вероятно, появился вполне очевидный вопрос: почему после историй с бешеными переплатами за никому не известных тинейджеров и раздутой зарплатной ведомости у "Челси" до сих пор не возникает серьезных проблем с правилом финансового фэйр-плей? Вопрос вполне логичный, чего не скажешь о стратегии, которой придерживаются менеджеры "синих", чтобы обойти экономические санкции. Абсурдный метод заключается в том, что клуб подписывает с новичками очень долгосрочные контракты, поэтому сумма для финансовых отчетов растягивается на 5-9 лет.

Но есть и нюансы. Решив одну проблему, "Челси" находит на свою голову новую: что делать с футболистами, которые так и не смогли заиграть за 2-3 года, но еще защищены контрактом на долгий срок. В такой ситуации можно либо продавать игроков за "копейки", либо ждать завершения договора. В первом случае - это мгновенный минус для всех финансовых отчетов, а во втором - расходы на зарплату и раздувание заявки ненужными футболистами.

История Галлахера - показательный кейс ужасного менеджмента

Для наглядной иллюстрации того хаоса, который происходит в клубе, я предлагаю рассмотреть конкретный пример провальных управленческих решений. Ранее вопросы к боссам команды появлялись в основном из-за неудачных покупок. Но во время этого межсезонья "Челси" начал удивлять даже с продажей собственных игроков. Прежде всего речь идет о Коноре Галлахере, который был лидером, воспитанником и одним из немногих светлых пятен клуба в прошлом году.

В сезоне-2023/24 главным открытием в стане "синих", конечно, стал Коул Палмер, которого признали лучшим молодым игроком АПЛ. Но вторым, по средним оценкам от издания "WhoScored", стал именно Галлахер.

Однако, несмотря на такую классную статистику и виски оценки, "Челси" неожиданно выставляет воспитанника на трансфер и уже даже ведет переговоры с Атлетико. А все потому, что клуб, после серии провальных покупок, должен пролазить в финансовые нормы, а для этого мало заключать девятилетние договоры с новичками, нужно еще и зарабатывать. Проще всего это сделать именно на продажах, а Конор сейчас как раз притягивает топ-клубы, которые готовы хорошо заплатить.

Первый тур против Сити: пациент скорее жив, чем мертв

Ко всем проблемам лондонского клуба добавилась и еще одна - неудачный жребий. В своем нынешнем состоянии "Челси" лучше было бы начать АПЛ поединком с каким-то аутсайдером или новичком лиги, чтобы вероятная победа хоть немного улучшила атмосферу в команде и настроения болельщиков. Но в первом туре "синих" ждал настоящий гегемон - "Манчестер Сити".

Состав "Челси" на новый сезон предсказать очень сложно, что неудивительно для коллектива с 40+ игроками в обойме. Однако против "Ман Сити", вышли именно те игроки, которые и были основными в прошлом году. Новичком выглядел разве что Ромео Лавиа, который в прошлой кампании почти не играл из-за травм.

Хуже всех линий "лондонцев" выглядело нападение. Единственный футболист из группы атаки, которого можно было выделить со знаком "+", был Палмер. Чего только стоит момент, который он создал сразу после перерыва, но Джексон и Энцо помешали друг другу и не смогли даже пробить с классной позиции. Американский форвард, кстати, особенно разочаровал в этом матче. Стайкер постоянно оказывался в офсайде, принимал странные решения и иногда даже испытывал проблемы в работе с мячом.

Однако стоит отметить, что, не смотря на быстрый гол от соперника, хозяева поля не посыпались. Во втором тайме они даже владели игровым преимуществом в определенные отрезки времени, хотя это и не помогало создавать много опасных моментов у ворот Эдерсона. "Сити" же дождался своего шанса и удвоил преимущество в концовке – "0:2".

Мареска дебютировал лучше, чем от него ожидали некоторые эксперты и фанты. Команда точно не выглядела откровенными мальчиками для битья, разгрома не произошло и моментами "синие" пробовали играть в атакующий комбинационный футбол.

Какие перспективы у Мудрика в этом сезоне?

Говорить о роли Мудрика в "Челси" сейчас очень трудно, ведь было сыграно еще очень мало матчей нового сезона, и мы не до конца понимаем, чего ждать от нового тренера "синих". Однако, к счастью, на пресс-конференции после матча с "Сити" журналисты спросили Энцо Мареску об украинце.

Как вы, наверное, знаете, Михаил остался в запасе в первом туре. В основном составе на левом фланге вышел Кристофер Нкунку, а на замену французу появился португалец Педру Нету, который является новичком команды.

Итальянский тренер прокомментировал такой высокий уровень конкуренции, отметив, что ему не легко выбирать состав на поединок, ведь многие исполнители заслуживают выйти в старте, в том числе и Михаил Мудрик:

"Трудно выбрать стартовый состав. Причина в том, что у нас, пожалуй, были некоторые игроки на скамейке запасных, которые заслуживали, чтобы начать игру со старта, например, Мудрик. Но иногда приходится принимать решения", - сказал тренер лондонского клуба.

После подписания выше упомянутого португальца Педру Нету, в стане "Челси" сейчас насчитывается аж семь игроков, претендующих на позицию вингеров: Михаил Мудрик, Рахим Стерлинг, Нони Мадуэке, Коул Палмер, Анджело, Керни Чуквуемека, Педру Нету.

Однако, возможно, ситуация для Мудрика может немножко улучшиться в ближайшее время. Дело в том, что Рахима Стерлинга неожиданно не оказалось даже на скамейке в игре с "Сити". После матча появились слухи о его возможном переходе в "Ювентус".

0,2% на победу в АПЛ от суперкомпьютера - этим все сказано

Новый тренер "Челси" Энцо Мареска какое-то время работал помощником Гвардиолы в "Сити", поэтому нет никаких сомнений в перспективности этого наставника. Другое дело, что руководить проектом, который так сильно штормит, трудно даже опытным и авторитетным коучам, а что уж говорить об итальянце, который провел лишь один полноценный сезон в роли главного тренера. Кроме того, что он не чувствует никакой стабильности вокруг себя, перед ним еще и стоят откровенно тяжелые задачи. Например, как из толпы в 40+ человек ему отобрать полтора десятка игроков основной группы, которые станут костяком команды на сезон? Как построить процесс ротации с такой раздутой заявкой и как предоставлять игровое время резервистам и молодежи? И это я уже молчу о том, что у "синих" сейчас по 4-5 игроков на каждую позицию, а это значит, что Мареска не раз столкнется с сомнением и трудностями выбора при формировании стартовых составов.

Поэтому фанатам "Челси" уже похоже пришло время протестовать против Боули и его помощников, которые уверенно превращают клуб из недавнего победителя ЛЧ в середняка лиги... середняка с очень большим бюджетом.

Не зря вероятность чемпионства "синих", по данным анализа суперкомпьютера Opta, составляет лишь 0,2%. Даже шансы занять четвертое или пятое место не впечатляют: 18,3% и 19,5% соответственно.

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