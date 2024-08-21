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Каррагер: Челси должен перестать покупать игроков. Как они все поместятся в одной раздевалке?

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Каррагер: Челси должен перестать покупать игроков. Как они все поместятся в одной раздевалке?

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал трансферную политику "Челси".

"Челси" просто должен перестать покупать игроков, а игроки должны перестать подписывать контракты с "Челси“. Если бы я был игроком, я бы подумал: "Зачем мне туда переходить?".

Единственная причина для перехода - это то, что твой агент может сказать: "Мы заключаем семилетнее соглашение на большие деньги, это гарантированные деньги на семь лет".

Знаете, что бы я сказал? Отступись и подпиши четырехлетний контракт в хорошем клубе. Когда придет время продлевать соглашение - зарплата все равно вырастет.

Это не молодая и интересная команда. Они купили Жоау Феликса, но где он будет играть? Неделю назад они подписали Педро Нету, но где он будет играть, когда у вас уже есть Коул Палмер?

Куда выпускать Энцо Фернандеса, игрока за 100 миллионов фунтов? Где будет играть Кристофер Нкунку?

Великим футбольным командам нужна конкуренция, но в каждой команде, в которой я играл, было семь или восемь игроков, которые знали, что будут играть каждую неделю.

Шесть или семь игроков боролись за три позиции, а еще шесть или семь знали, что они игроки основного состава. Это здоровая ситуация.

Если вы хотите спросить, где будет играть Жоао Феликс, то у меня другой вопрос возникает - где он будет переодеваться на тренировочной площадке? Как все эти игроки могут поместиться в одной раздевалке? Как проводить тренировки?", - цитирует Джейми Sky Sports.

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