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Источник: Салах бесплатно покинет Ливерпуль в 2025 году
Вряд ли стороны продлят соглашение
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может сменить клубную прописку после окончания сезона 2024/25.
По информации Liverpool Echo, египетский футболист с высокой долей вероятности не продлит действующий контракт с мерсисайдской командой, рассчитанный до 2025 года, и станет свободным агентом.
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В качестве замены 32-летнему Салаху "красные" рассматривают кандидатуру игрока "Ньюкасла" Энтони Гордона.
Напомним, Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года, перейдя из "Ромы". С того времени Мохамед записал на свой счёт 212 забитых мяча и 90 результативными передачами в 350 матчах во всех турнирах.
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