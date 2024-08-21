Источник: Салах бесплатно покинет Ливерпуль в 2025 году

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может сменить клубную прописку после окончания сезона 2024/25.

По информации Liverpool Echo, египетский футболист с высокой долей вероятности не продлит действующий контракт с мерсисайдской командой, рассчитанный до 2025 года, и станет свободным агентом.

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В качестве замены 32-летнему Салаху "красные" рассматривают кандидатуру игрока "Ньюкасла" Энтони Гордона.

Напомним, Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года, перейдя из "Ромы". С того времени Мохамед записал на свой счёт 212 забитых мяча и 90 результативными передачами в 350 матчах во всех турнирах.