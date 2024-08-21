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Гюндоган возвращается в Манчестер Сити. Раскрыты подробности будущей сделки
Контракт с "Барселоной" будет разорван
Getty Images
Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган в ближайшее время вновь станет игроком "Манчестер Сити". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны уже достигли соглашения о трансфере. Контракт 33-летнего футболиста с "горожанами" будет рассчитан лишь на один сезон - до лета 2025 года. В "Сити" Илкай перейдёт на правах свободного агента.
Отмечается, что соглашение было достигнуто после двудневных переговоров. Возвращение немца лично одобрил главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола.
Напомним, ранее Гюндоган защищал цвета "Манчестер Сити" с 2016 по 2023 годы.
???????? Ilkay Gündogan back to Manchester City, here we go! Deal in place with German midfielder to join on contract valid until June 2025.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024
Agreement reached after positive talks in last 48h and Pep Guardiola said yes, as revealed yesterday.
Gündogan will leave Barça for FREE. pic.twitter.com/XqkDZlMEtk
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