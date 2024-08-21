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Гюндоган возвращается в Манчестер Сити. Раскрыты подробности будущей сделки

Англия

Контракт с "Барселоной" будет разорван

Гюндоган возвращается в Манчестер Сити. Раскрыты подробности будущей сделки

Getty Images

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган в ближайшее время вновь станет игроком "Манчестер Сити". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже достигли соглашения о трансфере. Контракт 33-летнего футболиста с "горожанами" будет рассчитан лишь на один сезон - до лета 2025 года. В "Сити" Илкай перейдёт на правах свободного агента.

Отмечается, что соглашение было достигнуто после двудневных переговоров. Возвращение немца лично одобрил главный тренер манчестерского клуба Хосеп Гвардиола.

Напомним, ранее Гюндоган защищал цвета "Манчестер Сити" с 2016 по 2023 годы.

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Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити Фабрицио Романо
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
21.08.2024 в 13:58
Гюндоган попав в putaлонскую клоаку, понял что бесполезно что то исправлять, самый лучший вариант, свалить из этой помойки.
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Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
21.08.2024 в 13:58
Гюндоган попав в putaлонскую клоаку, понял что бесполезно что то исправлять, самый лучший вариант, свалить из этой помойки.
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avatar
Вarcelinius
21.08.2024 в 13:37
Наверное Сити, шо-то взамен бесплатно подгонит, иначе я отказываюсь понимать происходящее. Разгрузить зарплатную ведомость? Так, а кто тогда в центре играть будет, детвора? ДеЙонг и Педри ребята классные конечно, но очень ненадёжные, а Гюндоган ещё крепенький мужик, годишку ещё бы отбегал, пока дети опыта наберутся. Короче куй его знает, шо в Барсе творится, тайна сия велика есть...
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