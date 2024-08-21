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Защитник Челси отправился в аренду в Чемпионшип
В основной команде "синих" игрок пока закрепиться не может
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бернли" объявил о подписании защитника "Челси" Башир Хамфрис.
Соглашение заключено на правах аренды на один сезон. При этом за "бордовыми" останется возможность выкупить 21-летнего футболиста за 12 миллионов фунтов + 2,7 миллионов в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Хамфрис выступал в аренде за "Суонси", и отличился за это время одним голом в 24 матчах.
We are pleased to announce the signing of England U21 defender Bashir Humphreys on a season-long loan deal with an option to buy from Chelsea.— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 21, 2024
Welcome to Burnley, Bashir ????
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