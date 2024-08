Защитник Челси отправился в аренду в Чемпионшип

"Бернли" объявил о подписании защитника "Челси" Башир Хамфрис.

Соглашение заключено на правах аренды на один сезон. При этом за "бордовыми" останется возможность выкупить 21-летнего футболиста за 12 миллионов фунтов + 2,7 миллионов в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Хамфрис выступал в аренде за "Суонси", и отличился за это время одним голом в 24 матчах.

We are pleased to announce the signing of England U21 defender Bashir Humphreys on a season-long loan deal with an option to buy from Chelsea.



Welcome to Burnley, Bashir ????