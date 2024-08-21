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Защитник Челси отправился в аренду в Чемпионшип

Англия

В основной команде "синих" игрок пока закрепиться не может

Защитник Челси отправился в аренду в Чемпионшип

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бернли" объявил о подписании защитника "Челси" Башир Хамфрис.

Соглашение заключено на правах аренды на один сезон. При этом за "бордовыми" останется возможность выкупить 21-летнего футболиста за 12 миллионов фунтов + 2,7 миллионов в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Хамфрис выступал в аренде за "Суонси", и отличился за это время одним голом в 24 матчах.

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Челси (Лондон) Бернли аренда
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Источник:
Burnley
Опубликовал: Александр Бураков
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