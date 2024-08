Манчестер Сити положил на глаз на японского вингера чемпиона Шотландии

"Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания вингера "Селтика" Кёго Фурухаси.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на The Athletic, первые переговоры о трансфере 29-летнего футболиста состоялись на этой неделе.

В то же время, в первую очередь "Сити" нацелен на завершение сделки с полузащитником "Барселоны" Илкаем Гюндоганом. Только после этого "горожане" намерены принять окончательное решение о возможном трансфере японца.

Фурухаси выступает за "Селтик" с 2021 года. В прошлом сезоне Кёго отличился 19 забитыми мячами и 5 ассистами в 50 матчах.

