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Манчестер Сити положил на глаз на японского вингера чемпиона Шотландии

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Неожиданный вариант

Манчестер Сити положил на глаз на японского вингера чемпиона Шотландии

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания вингера "Селтика" Кёго Фурухаси.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на The Athletic, первые переговоры о трансфере 29-летнего футболиста состоялись на этой неделе.

В то же время, в первую очередь "Сити" нацелен на завершение сделки с полузащитником "Барселоны" Илкаем Гюндоганом. Только после этого "горожане" намерены принять окончательное решение о возможном трансфере японца.

Фурухаси выступает за "Селтик" с 2021 года. В прошлом сезоне Кёго отличился 19 забитыми мячами и 5 ассистами в 50 матчах.

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Селтик (Глазго) Манчестер Сити трансфер
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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