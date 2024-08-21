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Манчестер Сити положил на глаз на японского вингера чемпиона Шотландии
Неожиданный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания вингера "Селтика" Кёго Фурухаси.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на The Athletic, первые переговоры о трансфере 29-летнего футболиста состоялись на этой неделе.
В то же время, в первую очередь "Сити" нацелен на завершение сделки с полузащитником "Барселоны" Илкаем Гюндоганом. Только после этого "горожане" намерены принять окончательное решение о возможном трансфере японца.
Фурухаси выступает за "Селтик" с 2021 года. В прошлом сезоне Кёго отличился 19 забитыми мячами и 5 ассистами в 50 матчах.
???????? Manchester City are considering a move for Kyogo Furuhashi from Celtic, one of the options for winger position.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024
Initial talks took place this week as @hughmurray1894 and @samlee reported.
⚠️ City want to get Ilkay Gündogan deal done as priority… and then decide on winger. pic.twitter.com/aUWLxPMsQl
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