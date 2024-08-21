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Ливерпуль заинтересован в услугах Адриена Рабьо

Англия

Об этом сообщает L'Equipe

Ливерпуль заинтересован в услугах Адриена Рабьо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Адриен Рабьо является свободным агентом после того, как его контракт с "Ювентусом" закончился и он отклонил предложение клуба о продлении соглашения. С тех пор он рассматривает различные варианты, однако на повестке дня стоит Премьер-лига.

Сообщается, что "Ливерпуль" активизировал борьбу за французского игрока. Он добавил бы конкуренции и опыта в полузащиту клуба после ухода Тьяго Алькантары, а после неудачных попыток подписать Мартина Субименди трансферы выглядят не слишком привлекательными. На Рабьо также претендуют "Интер" и "Бавария", зато "МЮ" решил прекратить попытки подписания футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Адриен Рабьо провел 35 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами.

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Ливерпуль Адриен Рабьо
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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