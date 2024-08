Ливерпуль заинтересован в услугах Адриена Рабьо

Адриен Рабьо является свободным агентом после того, как его контракт с "Ювентусом" закончился и он отклонил предложение клуба о продлении соглашения. С тех пор он рассматривает различные варианты, однако на повестке дня стоит Премьер-лига.

Сообщается, что "Ливерпуль" активизировал борьбу за французского игрока. Он добавил бы конкуренции и опыта в полузащиту клуба после ухода Тьяго Алькантары, а после неудачных попыток подписать Мартина Субименди трансферы выглядят не слишком привлекательными. На Рабьо также претендуют "Интер" и "Бавария", зато "МЮ" решил прекратить попытки подписания футболиста.

???? | Liverpool are considering a move for free agent Adrien Rabiot (29) as they look to bolster their midfield options. (L'Éq)https://t.co/CDpTo5dvKl