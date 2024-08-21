Фулхэм близок к подписанию защитника Кристал Пэлас

"Фулхэм" был заинтересован в приобретении нового защитника после ухода Тосина Адарабиойо в "Челси". Похоже, что "дачники" очень близки к реализации своей цели.

Сообщается, что "Фулхэм" находится на грани завершения сделки по подписанию центрального защитника "Кристал Пэлес" Йоакима Андерсена. Сумма трансфера за 28-летнего игрока должна составить 30 млн фунтов стерлингов. Ранее, на правах аренды, датчанин защищал цвета "Фулхэма" в сезоне 2020/21.

Добавим, что в последней кампании Йоаким Андерсен провел 40 поединков, где отметился 2 голами и 3 передачами.