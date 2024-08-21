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Фулхэм близок к подписанию защитника Кристал Пэлас

Англия

Об этом сообщает talkSPORT

Фулхэм близок к подписанию защитника Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фулхэм" был заинтересован в приобретении нового защитника после ухода Тосина Адарабиойо в "Челси". Похоже, что "дачники" очень близки к реализации своей цели.

Сообщается, что "Фулхэм" находится на грани завершения сделки по подписанию центрального защитника "Кристал Пэлес" Йоакима Андерсена. Сумма трансфера за 28-летнего игрока должна составить 30 млн фунтов стерлингов. Ранее, на правах аренды, датчанин защищал цвета "Фулхэма" в сезоне 2020/21.

Добавим, что в последней кампании Йоаким Андерсен провел 40 поединков, где отметился 2 голами и 3 передачами.

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Фулхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Йоаким Андерсен
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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