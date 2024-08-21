Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм близок к подписанию защитника Кристал Пэлас
Об этом сообщает talkSPORT
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" был заинтересован в приобретении нового защитника после ухода Тосина Адарабиойо в "Челси". Похоже, что "дачники" очень близки к реализации своей цели.
Сообщается, что "Фулхэм" находится на грани завершения сделки по подписанию центрального защитника "Кристал Пэлес" Йоакима Андерсена. Сумма трансфера за 28-летнего игрока должна составить 30 млн фунтов стерлингов. Ранее, на правах аренды, датчанин защищал цвета "Фулхэма" в сезоне 2020/21.
Добавим, что в последней кампании Йоаким Андерсен провел 40 поединков, где отметился 2 голами и 3 передачами.
Популярное сейчас
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
- Драгович назвал фаворита матча Динамо - Зальцбург
- Нефтчи Григорчука отказался подписать экс-нападающего Манчестер Сити и Интера
- Известно, попал ли Мудрик в стартовый состав Челси на матч против Манчестер Сити
- Империя Ред Булл: клубы на трех континентах, клонированная идентичность и 12 млрд проданных банок энергетика
- Экс-форвард Шахтера, 20-летний бомбардир и юные защитники: 7 футболистов не помогут Зальцбургу в Люблине