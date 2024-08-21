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Ещё одно возвращение в европейском футболе. Феликс подписал семилетний контракт с Челси

Англия

Очередное долгосрочное соглашение "синих" с новичком

Ещё одно возвращение в европейском футболе. Феликс подписал семилетний контракт с Челси

Chelsea

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"Челси" объявил о подписании нападающего "Атлетико" Жоау Феликса.

Контракт с лондонским клубом 24-летний португалец заключил на семь лет.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 49,2 млн евро.

Напомним, Феликс уже выступал за "Челси" на правах аренды во второй половине сезона 2022/23.

В прошлом сезоне Жоау защищал цвета "Барселоны", и отличился за это время 10 забитыми мячами и 6 ассистами в 44 матчах.

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Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) трансфер Жоау Феликс
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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