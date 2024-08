Ещё одно возвращение в европейском футболе. Феликс подписал семилетний контракт с Челси

"Челси" объявил о подписании нападающего "Атлетико" Жоау Феликса.

Контракт с лондонским клубом 24-летний португалец заключил на семь лет.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 49,2 млн евро.

Напомним, Феликс уже выступал за "Челси" на правах аренды во второй половине сезона 2022/23.

В прошлом сезоне Жоау защищал цвета "Барселоны", и отличился за это время 10 забитыми мячами и 6 ассистами в 44 матчах.

Chelsea is where he belongs. ????



We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. ???????????? pic.twitter.com/k8jF2PNSgV