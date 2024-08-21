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Ещё одно возвращение в европейском футболе. Феликс подписал семилетний контракт с Челси
Очередное долгосрочное соглашение "синих" с новичком
Chelsea
"Челси" объявил о подписании нападающего "Атлетико" Жоау Феликса.
Контракт с лондонским клубом 24-летний португалец заключил на семь лет.
По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 49,2 млн евро.
Напомним, Феликс уже выступал за "Челси" на правах аренды во второй половине сезона 2022/23.
В прошлом сезоне Жоау защищал цвета "Барселоны", и отличился за это время 10 забитыми мячами и 6 ассистами в 44 матчах.
Chelsea is where he belongs. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2024
We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. ???????????? pic.twitter.com/k8jF2PNSgV
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