Феликс - о подписании контракта с Челси: Это шанс для меня найти дом

Недавно "Челси" оформил трансфер нападающего Жоау Феликса из "Атлетико".

Футболист поделился своими эмоциями после подписания контракта:

"Синие" - это шанс для меня найти дом. После двух аренд мне нужно было остаться навсегда в одном клубе. Для меня нет лучшего места, чем "Челси".