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Феликс - о подписании контракта с Челси: Это шанс для меня найти дом
Футболист поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно "Челси" оформил трансфер нападающего Жоау Феликса из "Атлетико".
Футболист поделился своими эмоциями после подписания контракта:
"Синие" - это шанс для меня найти дом. После двух аренд мне нужно было остаться навсегда в одном клубе. Для меня нет лучшего места, чем "Челси".
Добавим, что контракт игрока с "Челси" рассчитан на семь лет.
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