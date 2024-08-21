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Феликс - о подписании контракта с Челси: Это шанс для меня найти дом

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Футболист поделился своими эмоциями

Феликс - о подписании контракта с Челси: Это шанс для меня найти дом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно "Челси" оформил трансфер нападающего Жоау Феликса из "Атлетико".

Футболист поделился своими эмоциями после подписания контракта:

"Синие" - это шанс для меня найти дом. После двух аренд мне нужно было остаться навсегда в одном клубе. Для меня нет лучшего места, чем "Челси".

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Добавим, что контракт игрока с "Челси" рассчитан на семь лет.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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