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Официально: Астон Вилла подписала новый контракт со своим голкипером

Англия

Мартинес продлил сотрудничество с английским клубом

Официально: Астон Вилла подписала новый контракт со своим голкипером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер Эмилиано Мартинес продлил сотрудничество с "Астон Виллой".

Игрок подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до 2029 года.

Мартинес присоединился к "Астон Вилле" в 2020 году из "Арсенала" за 17,4 миллиона евро. За это время аргентинский голкипер сыграл 160 матчей.

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Астон Вилла (Бирмингем) Эмилиано Мартинес
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Источник:
Aston Villa
Опубликовал: Екатерина Власова
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