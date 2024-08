Официально: Астон Вилла подписала новый контракт со своим голкипером

Голкипер Эмилиано Мартинес продлил сотрудничество с "Астон Виллой".

Игрок подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до 2029 года.

Aston Villa is delighted to announce Emi Martínez has signed a new contract with the club until 2029! pic.twitter.com/jLf4yB2Lo1