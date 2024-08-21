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Официально: Астон Вилла подписала новый контракт со своим голкипером
Мартинес продлил сотрудничество с английским клубом
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер Эмилиано Мартинес продлил сотрудничество с "Астон Виллой".
Игрок подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до 2029 года.
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Aston Villa is delighted to announce Emi Martínez has signed a new contract with the club until 2029! pic.twitter.com/jLf4yB2Lo1
Мартинес присоединился к "Астон Вилле" в 2020 году из "Арсенала" за 17,4 миллиона евро. За это время аргентинский голкипер сыграл 160 матчей.
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