  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мареска: Я не работаю со всеми футболистами Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мареска: Я не работаю со всеми футболистами Челси

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Мареска: Я не работаю со всеми футболистами Челси

Фото: mancity.com

Новина українською

"Челси" очень активен на трансферном рынке и сейчас в команде "синих" более 40 игроков.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответил на вопрос журналистов о большом количестве футболистов в команде. По его словам, он не тренирует всех 42 игроков.

"Я не работаю с 42 футболистами. Я работаю с 21 игроком. Другие тренируются отдельно. Я их не вижу. Но это не такой беспорядок, как выглядит со стороны. Абсолютно нет.

У них может быть даже 20-летний контракт, это не мое дело. Мне все равно".

Читайте такжеЧелси превращается в середняка АПЛ: в чем причины и какие теперь перспективы у Мудрика
По теме
yellow-arrow
Галлахер попрощался с болельщиками Челси
yellow-arrow
Официально: Астон Вилла подписала новый контракт со своим голкипером
yellow-arrow
Феликс - о подписании контракта с Челси: Это шанс для меня найти дом
Челси (Лондон) Энцо Мареска
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости