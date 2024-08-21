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Мареска: Я не работаю со всеми футболистами Челси
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото: mancity.com
"Челси" очень активен на трансферном рынке и сейчас в команде "синих" более 40 игроков.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответил на вопрос журналистов о большом количестве футболистов в команде. По его словам, он не тренирует всех 42 игроков.
"Я не работаю с 42 футболистами. Я работаю с 21 игроком. Другие тренируются отдельно. Я их не вижу. Но это не такой беспорядок, как выглядит со стороны. Абсолютно нет.
У них может быть даже 20-летний контракт, это не мое дело. Мне все равно".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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