Мареска: Я не работаю со всеми футболистами Челси

"Челси" очень активен на трансферном рынке и сейчас в команде "синих" более 40 игроков.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска ответил на вопрос журналистов о большом количестве футболистов в команде. По его словам, он не тренирует всех 42 игроков.

"Я не работаю с 42 футболистами. Я работаю с 21 игроком. Другие тренируются отдельно. Я их не вижу. Но это не такой беспорядок, как выглядит со стороны. Абсолютно нет.

У них может быть даже 20-летний контракт, это не мое дело. Мне все равно".