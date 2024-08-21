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Галлахер попрощался с болельщиками Челси
Спасибо всем за то, что сделали мою мечту реальностью (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
После
"Спасибо всем за то, что сделали мою мечту реальностью. Для меня было честью носить футболку "Челси", и еще одной мечтой, которая осуществилась, было носить капитанскую повязку за этот клуб.
Я дорожу каждым мгновением здесь. Эти воспоминания останутся со мной навсегда. Я ценю поддержку и любовь болельщиков. Особенно трогательно было слышать, как мое имя скандировали с трибун.
Большое спасибо за все, желаю клубу всего наилучшего в будущем".
???? Conor Gallagher on Instagram:— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) August 21, 2024
"To everyone at Chelsea, thank you for making my dreams come true. It’s been an absolute honor every time I put on the shirt, and it was a dream come true to captain the team on many occasions. I loved every moment. These memories will last… pic.twitter.com/1UbaGDm9js
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