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Галлахер попрощался с болельщиками Челси

Англия
Обновлено

Спасибо всем за то, что сделали мою мечту реальностью (с)

Галлахер попрощался с болельщиками Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После официального объявления о трансфере Конора Галлахера в мадридский "Атлетико", футболист опубликовал прощальное видео для болельщиков "Челси".

"Спасибо всем за то, что сделали мою мечту реальностью. Для меня было честью носить футболку "Челси", и еще одной мечтой, которая осуществилась, было носить капитанскую повязку за этот клуб.

Я дорожу каждым мгновением здесь. Эти воспоминания останутся со мной навсегда. Я ценю поддержку и любовь болельщиков. Особенно трогательно было слышать, как мое имя скандировали с трибун.

Большое спасибо за все, желаю клубу всего наилучшего в будущем".

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Источник:
Absolute Chelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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