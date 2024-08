Галлахер попрощался с болельщиками Челси

После официального объявления о трансфере Конора Галлахера в мадридский "Атлетико" , футболист опубликовал прощальное видео для болельщиков "Челси".

???? Conor Gallagher on Instagram:



"To everyone at Chelsea, thank you for making my dreams come true. It’s been an absolute honor every time I put on the shirt, and it was a dream come true to captain the team on many occasions. I loved every moment. These memories will last… pic.twitter.com/1UbaGDm9js