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Панатинаикос подписал вингера Манчестер Юнайтед

Англия

Клубы пока не сообщат деталей сделки

Панатинаикос подписал вингера Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Панатинаикос" подписал вингера Факундо Пельистри из "Манчестер Юнайтед".

По информации СМИ, контракт игрока рассчитан до июня 2028 года. Стоимость трансфера игрока составляет 6 миллионов евро плюс 2 млн бонусов. "Манчестер Юнайтед" получит 45% от суммы следующей продажи игрока.

Вторую половину прошлого сезона Факундо провел в аренде в "Гранаде", где отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом в 15 матчах.

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Источник:
Panathinaikos F.C.
Опубликовал: Екатерина Власова
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