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Панатинаикос подписал вингера Манчестер Юнайтед
Клубы пока не сообщат деталей сделки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Панатинаикос" подписал вингера Факундо Пельистри из "Манчестер Юнайтед".
По информации СМИ, контракт игрока рассчитан до июня 2028 года. Стоимость трансфера игрока составляет 6 миллионов евро плюс 2 млн бонусов. "Манчестер Юнайтед" получит 45% от суммы следующей продажи игрока.
Facundo Pellistri is green ☘️#Panathinaikos #paofc #pellistri #pellistri_is_green pic.twitter.com/cAFBayukcE— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 21, 2024
Вторую половину прошлого сезона Факундо провел в аренде в "Гранаде", где отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом в 15 матчах.
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