Американский бизнесмен почти приобрел Эвертон

Американский бизнесмен Джон Текстор, владелец французского "Олимпика Лиона" и руководитель футбольной группы Eagle Football, вскоре приобретет "Эвертон".

По данным The Guardian, Текстор и мажоритарный акционер "ирисок" Фархад Мошири ведут активные переговоры, и сделка может быть заключена уже до конца этой недели.

Добавим, что Текстор также является миноритарным акционером "Кристал Пэлас", и ему необходимо продать свои 45% акций в лондонском клубе перед тем, как завершить покупку "Эвертона".