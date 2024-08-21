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Американский бизнесмен почти приобрел Эвертон
Но не все так просто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американский бизнесмен Джон Текстор, владелец французского "Олимпика Лиона" и руководитель футбольной группы Eagle Football, вскоре приобретет "Эвертон".
По данным The Guardian, Текстор и мажоритарный акционер "ирисок" Фархад Мошири ведут активные переговоры, и сделка может быть заключена уже до конца этой недели.
Добавим, что Текстор также является миноритарным акционером "Кристал Пэлас", и ему необходимо продать свои 45% акций в лондонском клубе перед тем, как завершить покупку "Эвертона".
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