  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал, вероятно, подпишет хавбека Реал Сосьедад
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал, вероятно, подпишет хавбека Реал Сосьедад

Англия

Мерино может перейти в АПЛ

Арсенал, вероятно, подпишет хавбека Реал Сосьедад

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Микель Мерино, выступающий за "Реал Сосьедад", близок к переходу в "Арсенал".

Как пишет Фабрицио Романо, прямые переговоры между лондонским клубом и испанским грандом проходят успешно. Сам Мерино выразил желание сменить клубную и перебраться в АПЛ.

Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Читайте такжеБез Палмера. PFA опубликовала символическую сборную сезона АПЛ
По теме
yellow-arrow
Американский бизнесмен почти приобрел Эвертон
yellow-arrow
Панатинаикос подписал вингера Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Галлахер попрощался с болельщиками Челси
Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Микель Мерино
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости