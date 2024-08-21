Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал, вероятно, подпишет хавбека Реала Сосьедад
Мерино может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Микель Мерино, выступающий за "Реал Сосьедад", близок к переходу в "Арсенал".
Как пишет Фабрицио Романо, прямые переговоры между лондонским клубом и испанским грандом проходят успешно. Сам Мерино выразил желание сменить клубную и перебраться в АПЛ.
Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо – Зальцбург. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
- Динамо - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- ГУР: Россия готовит ответ на Курскую операцию, мы об этих планах знаем
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн