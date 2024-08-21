Арсенал, вероятно, подпишет хавбека Реала Сосьедад

Полузащитник Микель Мерино, выступающий за "Реал Сосьедад", близок к переходу в "Арсенал".

Как пишет Фабрицио Романо, прямые переговоры между лондонским клубом и испанским грандом проходят успешно. Сам Мерино выразил желание сменить клубную и перебраться в АПЛ.

Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.