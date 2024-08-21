  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест договорился с Арсеналом о трансфере форварда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест договорился с Арсеналом о трансфере форварда

Англия
Обновлено

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Ноттингем Форест договорился с Арсеналом о трансфере форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Эдди Нкетиа, который защищает цвета "Арсенала", вскоре может стать игроком "Ноттингем Форест".

Как пишет Фабрицио Романо, футболист уже согласовал личные условия контракта с новым клубом. Переговоры между "Ноттингем Форест" и "Арсеналом" по трансферу Эдди находятся на завершающей стадии.

Добавим, что в прошлом сезоне Нкетиа сыграл 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

Читайте такжеАрсенал, вероятно, подпишет хавбека Реал Сосьедад
По теме
yellow-arrow
Арсенал, вероятно, подпишет хавбека Реала Сосьедад
yellow-arrow
Американский бизнесмен почти приобрел Эвертон
yellow-arrow
Панатинаикос подписал вингера Манчестер Юнайтед
Арсенал (Лондон) Ноттингем Форест
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости