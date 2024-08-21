Ноттингем Форест договорился с Арсеналом о трансфере форварда

Форвард Эдди Нкетиа, который защищает цвета "Арсенала", вскоре может стать игроком "Ноттингем Форест".

Как пишет Фабрицио Романо, футболист уже согласовал личные условия контракта с новым клубом. Переговоры между "Ноттингем Форест" и "Арсеналом" по трансферу Эдди находятся на завершающей стадии.

Добавим, что в прошлом сезоне Нкетиа сыграл 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.