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Ноттингем Форест договорился с Арсеналом о трансфере форварда
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Эдди Нкетиа, который защищает цвета "Арсенала", вскоре может стать игроком "Ноттингем Форест".
Как пишет Фабрицио Романо, футболист уже согласовал личные условия контракта с новым клубом. Переговоры между "Ноттингем Форест" и "Арсеналом" по трансферу Эдди находятся на завершающей стадии.
Добавим, что в прошлом сезоне Нкетиа сыграл 37 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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