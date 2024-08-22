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Ноттингем Форест арендовал у Астон Виллы Алекса Морено
Об этом говорится на сайте лесников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" провернул очередную сделку. На этот раз "лесники" арендовали на один сезон Алекса Морено из "Астон Виллы". Кроме того, у "Ноттингема" также есть опция выкупа левого защитника.
"Алекс - игрок, которым мы давно интересовались, поэтому мы все очень рады видеть, что он сегодня присоединился к "Ноттингем Форест". Он накопил значительный опыт выступлений в Ла Лиге и Премьер-лиге, и теперь он принесет все эти качества и опыт в нашу группу", - заявил спортивный директор "Ноттингема" Росс Уилсон.
Добавим, что в прошлом сезоне Алекс Морено провел 29 поединков и отметился 3 голами.
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