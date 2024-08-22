  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест арендовал у Астон Виллы Алекса Морено
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест арендовал у Астон Виллы Алекса Морено

Англия

Об этом говорится на сайте лесников

Ноттингем Форест арендовал у Астон Виллы Алекса Морено

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" провернул очередную сделку. На этот раз "лесники" арендовали на один сезон Алекса Морено из "Астон Виллы". Кроме того, у "Ноттингема" также есть опция выкупа левого защитника.

"Алекс - игрок, которым мы давно интересовались, поэтому мы все очень рады видеть, что он сегодня присоединился к "Ноттингем Форест". Он накопил значительный опыт выступлений в Ла Лиге и Премьер-лиге, и теперь он принесет все эти качества и опыт в нашу группу", - заявил спортивный директор "Ноттингема" Росс Уилсон.

Добавим, что в прошлом сезоне Алекс Морено провел 29 поединков и отметился 3 голами.

По теме
yellow-arrow
Гюндоган уже прибыл в Манчестер и встретился с Гвардиолой
yellow-arrow
Ноттингем Форест договорился с Арсеналом о трансфере форварда
yellow-arrow
Арсенал, вероятно, подпишет хавбека Реала Сосьедад
Астон Вилла (Бирмингем) Ноттингем Форест Алекс Морено
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ноттінгем Форест
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости