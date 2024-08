Гюндоган уже прибыл в Манчестер и встретился с Гвардиолой

Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган в скором времени подпишет контракт с "Манчестер Сити".

Как сообщает Daily Mail, 33-летний немец вчера вечером приземлился в Манчестере и отправился на ужин в личный ресторан наставника "горожан" Хосепом Гвардиолой под названием Tast Catala. На встреч также присутствовал и генеральный директор английского клуба Ферран Сориано.

Ранее сообщалось, что Гюндоган присоединится к "Сити" на правах свободного агента, несмотря на действующее соглашение с "Барселоной" до лета 2026 года.

Напомним, Илкай уже выступал за "Манчестер Сити" с 2016 по 2023 годы.

Gundogan’s landed in Manchester and he’s already out to dinner with Pep at TAST. Look at the welcome Pep’s giving him. pic.twitter.com/yHlyIS8F3q