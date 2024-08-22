Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мареска: Я не говорю, что Стерлинг плохой игрок, но я предпочитаю других вингеров
Новый клуб придётся искать не только Рахиму
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска заявил, что не рассчитывает на вингера Рахима Стерлинга и защитника Бена Чилуэлла.
"В данный момент они тренируются по отдельности. Ситуация с ними обоими совершенно ясна.
Жестокий ли я? Я так не думаю. Стараюсь быть честным. Могу повторить еще раз, если непонятно: я говорил с Рахимом перед матчем с "Сити", и сказал, что ему будет трудно получить игровое время с нами, и это та причина, по которой он не в составе. Я не говорю, что Рахим плохой игрок, но я предпочитаю других вингеров. Все просто.
Что касается Чилуэлла, я сказал, что он славный парень, но ему придется нелегко из-за своего положения. Если вы считаете это жестоким, то решать вам. Для меня это не жестоко, это просто честно", - цитирует итальянца Football London.
Сегодня, 22 августа, "Челси" сыграет против "Серветта" в квалификации Лиги конференций.
Популярное сейчас
- Goal назвал самый провальный трансфер в истории
- Воспитанник Динамо проходит просмотр в Черноморце
- Невезение Динамо, обмен Челси и Атлетико, прощание Нойера. Главные новости за 21 августа
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО